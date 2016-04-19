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    «Рубин» снова сделал предложение Хаджи

    Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи вновь получил предложение возглавить «Рубин». Об этом в интервью румынскому изданию Digisport рассказал директор «Вииторула» Кристиан Биволару.

    «Есть предложение от «Рубина», который работает над созданием долгосрочного проекта. Это серьезный российский клуб, и они собираются бороться за чемпионство.

    Они далеко зашли в переговорах и даже готовы вложить деньги в его академию – это серьезная сделка», – сказал Биволару.

    Сам Хаджи, комментируя эту информацию, заявил, что сейчас он сосредоточен на работе со своей нынешней командой.

    Напомним, в декабре прошлого года «Рубин» уже пытался пригласить Хаджи, но тогда румынский специалист отказался от этой работы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2016 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 19 апреля 2016, 19:42

      Лучше бы сына его взяли

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