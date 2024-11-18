В Нигерии отреагировали на новость о матче со сборной России в 2025 году

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон ответил, действительно ли на весну планируется товарищеская встреча со сборной России.

Ранее о соответствующей договоренности сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано.

Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году», – сказал Пачон.

В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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