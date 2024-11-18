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    • В Нигерии отреагировали на новость о матче со сборной России в 2025 году

    В Нигерии отреагировали на новость о матче со сборной России в 2025 году

    Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон ответил, действительно ли на весну планируется товарищеская встреча со сборной России.

    Ранее о соответствующей договоренности сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

    «Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано.

    Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году», – сказал Пачон.

    • В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
    • Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: Sport24

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    18.11.2024 21:35
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1731962037
    ну это уже уровень) это уже не бруней
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