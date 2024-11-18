Агент Гурцкая назвал соперников сборной России на 2025-й год: «Будут нормальные матчи»

Футбольный агент Тимур Гурцкая анонсировал товарищеские матчи сборной России в следующем году.

«В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая.

На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», – сказал Гурцкая.

В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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