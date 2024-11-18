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    • Агент Гурцкая назвал соперников сборной России на 2025-й год: «Будут нормальные матчи»

    Агент Гурцкая назвал соперников сборной России на 2025-й год: «Будут нормальные матчи»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая анонсировал товарищеские матчи сборной России в следующем году.

    «В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая.

    На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», – сказал Гурцкая.

    • В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
    • Также в 2024 году сборная играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    18.11.2024 19:30
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1731948822
    В пятницу Россия разгромила Бруней – 11:0......Подписан матч с *****==== Тоже будет 11:0... Тока там ***** 11 голов России навтыкает.Гы гы пы сы.Прикольная такая Бомба, у себя в статье свободно пишет Н.игерия, а в комментах зазвездыкивает.Гыыы
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    рылы
    1731949013
    с этими нужно играть, как их... которые хозяева ЧМ, и которые по этой причине пропускают отбор, т.к. место уже гарантировано. хотя кому я тут заливаю, сша и канада с нами не сыграют ни при каких раскладах. а мексика недавно играла против валенсии. сыграли бы с нами - но их хозяева явно такого не оценили бы при живом пока ещё байдене.
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    Spartak_forv@
    1731949103
    Значит так и будет.Гурцкая виднее
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    Айболид
    1731950062
    цукена-срукена к тырнету допускають исключительно с 19:00 до 22:00 , потом снова на цепь сажають . Ну комедъ ! ))))
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    insider_retro
    1731950288
    Видимо, будет уже не до рекордов...
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    Питерский князь
    1731952598
    Ну и фамилия у этого петуха. Это, все равно что болеть за срамтак, петухом быть тяжело , наверное.
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