Сборная Венесуэлы по футболу

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- 08:41 Месси забил впервые с 6 февраля. Безголевая серия насчитывала 7 игр 1
- 08:16 Отбор ЧМ-2022. Аргентина благодаря голу Месси разгромила Венесуэлу
- 2 февраля 2022
- 09:27 Отбор ЧМ-2022. Голы Бентакура, Суареса и Кавани помогли Уругваю победить Венесуэлу
- 29 января 2022
- 10:32 Рондон – о хет-трике в ворота Боливии: «Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать» 1
- 08:25 Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
- 17 декабря 2021
- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
- 1 декабря 2021
- 07:50 Фото 72-летний экс-тренер Аргентины Пекерман принял сборную Венесуэлы
- 17 ноября 2021
- 02:04 Отбор ЧМ-2022. Боливия разгромила Уругвай, нанеся ему четвертое поражение подряд
- 12 ноября 2021
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира 1
- 15 октября 2021
- 07:54 Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу 2
- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
- 10 сентября 2021
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты 2
- 6 сентября 2021
- 07:24 Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты
- 3 сентября 2021
- 13:40 Видео Защитник сборной Венесуэлы едва не сломал ногу Месси 6
- 07:55 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу
- 28 июня 2021
- 07:59 Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор – четвертьфиналисты Кубка Америки
- 07:27 Кубок Америки. Бразилия сыграла вничью с Эквадором, Венесуэла уступила Перу и вылетела
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- 06:33 Кубок Америки. Эквадор упустил победу над Венесуэлой, Колумбия проиграла Перу 1
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- 4 июня 2021
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- 18 ноября 2020
- 01:59 Отбор ЧМ-2022. Эквадор разгромил Колумбию; Венесуэла набрала первые очки в отборе, переиграв Чили
- 14 ноября 2020
- 08:25 Отбор ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия и Чили добыли домашние победы
- 14 октября 2020
- 07:59 Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Перу благодаря хет-трику Неймара, Чили и Колумбия сыграли вничью
- 10 октября 2020
- 08:14 Отбор ЧМ-2022. Бразилия и Колумбия одержали разгромные победы