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Товарищеские матчи. Сборные
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Венесуэла
Сборная Венесуэлы по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Освальдо Вискаррондо
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Таблица
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
Вчера, 13:03
7
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Назван второй соперник сборной России в ноябре
20 октября
14
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Южная Корея – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Япония – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Ирак – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.63
9 июня
Венесуэла – Турция: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.60
6 июня
Трансляция
Узбекистан – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Узбекистан – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.77
29 марта
Канада – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 19 ноября 2025 с коэффициентом 1.64
2025.11.18 10:16
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Прогноз на точный счeт матча Уругвай – Венесуэла: квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года
2025.06.09 10:37
Отбор ЧМ-2026. Аргентина разгромила Бразилию (4:1)
2025.03.26 07:48
5
Отбор ЧМ-2026. Аргентина победила Перу (1:0) и упрочила лидерство в южноамериканской квалификации
2024.11.20 08:00
1
Стали известны 4 соперника сборной России на 2025-й год
2024.11.18 23:11
11
Агент Гурцкая назвал соперников сборной России на 2025-й год: «Будут нормальные матчи»
2024.11.18 19:30
2
Винисиус послал «в жопу» судью матча с Венесуэлой
2024.11.15 15:45
10
Отбор ЧМ-2026. Бразилия упустила победу над Венесуэлой (1:1), Винисиус не реализовал пенальти
2024.11.15 02:02
2
Четвертьфиналист Кубка Америки-2024 готов сыграть со сборной России
2024.10.22 14:28
7
Венесуэла не смогла договориться о матче с Россией
2024.10.15 11:21
1
Месси посетовал на состояние поля в матче с Венесуэлой
2024.10.11 08:50
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина в гостях сыграла вничью с Венесуэлой, Бразилия победила Чили
2024.10.11 08:10
Трансляция
Венесуэла – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024
2024.10.10 22:50
Трансляция
Венесуэла – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
2024.09.10 23:50
Кубок Америки. Канада в серии пенальти обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал
2024.07.06 06:10
Фото
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки
2024.07.03 06:01
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