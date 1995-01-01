Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|17
|14
|3
|0
|40:5
|+35
|45
|2.
|Аргентина
|17
|11
|6
|0
|27:8
|+19
|39
|3.
|Уругвай
|18
|8
|4
|6
|22:22
|0
|28
|4.
|Эквадор
|18
|7
|5
|6
|27:19
|+8
|26
|5.
|Перу
|18
|7
|3
|8
|19:22
|-3
|24
|6.
|Колумбия
|18
|5
|8
|5
|20:19
|+1
|23
|7.
|Чили
|18
|5
|4
|9
|19:26
|-7
|19
|8.
|Парагвай
|18
|3
|7
|8
|12:26
|-14
|16
|9.
|Боливия
|18
|4
|3
|11
|23:42
|-19
|15
|10.
|Венесуэла
|18
|3
|1
|14
|14:34
|-20
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|8
|8
|0
|0
|23:1
|+22
|24
|2.
|Аргентина
|9
|6
|3
|0
|14:2
|+12
|21
|3.
|Эквадор
|9
|5
|3
|1
|19:7
|+12
|18
|4.
|Уругвай
|9
|5
|2
|2
|12:7
|+5
|17
|5.
|Перу
|9
|4
|2
|3
|12:11
|+1
|14
|6.
|Боливия
|9
|4
|1
|4
|17:14
|+3
|13
|7.
|Колумбия
|9
|3
|4
|2
|11:7
|+4
|13
|8.
|Чили
|9
|3
|2
|4
|11:10
|+1
|11
|9.
|Венесуэла
|9
|3
|1
|5
|11:13
|-2
|10
|10.
|Парагвай
|9
|2
|4
|3
|10:11
|-1
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|9
|6
|3
|0
|17:4
|+13
|21
|2.
|Аргентина
|8
|5
|3
|0
|13:6
|+7
|18
|3.
|Уругвай
|9
|3
|2
|4
|10:15
|-5
|11
|4.
|Перу
|9
|3
|1
|5
|7:11
|-4
|10
|5.
|Колумбия
|9
|2
|4
|3
|9:12
|-3
|10
|6.
|Эквадор
|9
|2
|2
|5
|8:12
|-4
|8
|7.
|Чили
|9
|2
|2
|5
|8:16
|-8
|8
|8.
|Парагвай
|9
|1
|3
|5
|2:15
|-13
|6
|9.
|Боливия
|9
|0
|2
|7
|6:28
|-22
|2
|10.
|Венесуэла
|9
|0
|0
|9
|3:21
|-18
|0