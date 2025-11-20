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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Боливия
Сборная Боливии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fbf.com.bo/
Тренер:
Оскар Вильегас
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60
9 июня
Трансляция
Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Видео
Карпин – Баринову: «С твоего промаха ржала вся скамейка»
2025.10.16 16:41
3
Фото
Стало известно, где ужинала сборная Боливии после 0:3 от России
2025.10.15 18:35
1
Семин выделил одного игрока сборной России в матче с Боливией
2025.10.15 13:03
1
Генич прокомментировал 3:0 России с Боливией
2025.10.15 11:15
Фото
Ротенберг выложил фото с матча сборной России с Боливией
2025.10.15 09:24
Черчесов оценил победу России над Боливией
2025.10.15 00:08
Реакция Мостового на победу сборной России над Боливией
2025.10.14 23:23
Радимов сказал, что ему не понравилось в матче Россия – Боливия: «В официальных играх это непозволительно»
2025.10.14 23:15
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Боливией
2025.10.14 22:57
Тренер сборной Боливии объяснил крупное поражение от России
2025.10.14 22:39
Фото
Жена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
2025.10.14 22:31
Назван лучший игрок матча Россия – Боливия
2025.10.14 22:22
Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!
2025.10.14 21:59
8
Видео
Россия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
2025.10.14 20:30
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
2025.10.14 19:14
2
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия
2025.10.14 19:04
1
Трансляция
Россия – Боливия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 18:50
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Боливия: 14 октября
2025.10.14 18:36
1
Видео
Представлена специальная капитанская повязка на матч России с Боливией – она посвящена экс-футболисту
2025.10.14 10:20
2
Генич дал прогноз на матч Россия – Боливия
2025.10.14 09:25
Видео
Сборная России вручила игрокам Боливии традиционный народный подарок
2025.10.14 08:25
3
Карпин раскрыл, из какой команды РПЛ возьмет больше игроков на матч с Боливией
2025.10.14 00:36
4
Видео
Реакция игроков сборной Боливии на русских матрешек
2025.10.13 23:34
Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана
2025.10.13 22:10
1
2
3
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