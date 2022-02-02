Сборная Боливии по футболу

- 2 февраля 2022
- 01:28 Отбор ЧМ-2022. Дубль Санчеса помог Чили победить Боливию
- 29 января 2022
- 08:25 Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
- 17 декабря 2021
- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
- 17 ноября 2021
- 02:04 Отбор ЧМ-2022. Боливия разгромила Уругвай, нанеся ему четвертое поражение подряд
- 12 ноября 2021
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира 1
- 15 октября 2021
- 07:54 Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу 2
- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
- 10 сентября 2021
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты 2
- 6 сентября 2021
- 07:24 Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты
- 3 сентября 2021
- 07:55 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу
- 29 июня 2021
- 06:58 Кубок Америки. Аргентина разгромила Боливию и вышла в плей-офф с первого места в группе
- 25 июня 2021
- 01:59 Кубок Америки. Уругвай обыграл Боливию и поднялся на третье место в группе
- 19 июня 2021
- 08:31 Кубок Америки. Аргентина минимально победила Уругвай, Чили сильнее Боливии
- 4 июня 2021
- 07:59 Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Чили, Колумбия разгромила Перу 2
- 13 ноября 2020
- 07:43 Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Парагваем 3
- 14 октября 2020
- 00:56 Отбор ЧМ-2022. Аргентина с Месси победила Боливию и возглавила таблицу 3
- 10 октября 2020
- 08:14 Отбор ЧМ-2022. Бразилия и Колумбия одержали разгромные победы
- 11 сентября 2019
- 07:59 Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты 5
- 23 июня 2019
- 08:36 Мачис – автор самого быстрого гола Кубка Америки в XXI веке
- 22 июня 2019
- 23:51 Кубок Америки. Бразилия разгромила Перу, Венесуэла победила Боливию. Бразильцы и венесуэльцы вышли в плей-офф 2
- 19 июня 2019
- 09:52 Фарфан забил первый за 15 лет гол на Кубке Америки и повторил рекорд Зизиньо 5
- 15 июня 2019
- 11:51 Тренер сборной Бразилии Тите: «Свист болельщиков? С этим нужно справляться» 1
- 10:26 Сборная Бразилии одержала 100-ю победу в Кубке Америки
- 09:15 Фото Коутиньо – лучший игрок матча Бразилия – Боливия 2