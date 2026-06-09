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Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60

09 июня 2026 8:00
Боливия - Алжир
10 июн. 2026, среда 23:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Победа Алжира
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10 июня 2026 года в 03:00 сборные Боливии и Алжира сыграют в товарищеском матче.

Боливия

Боливия находится в кризисной форме. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных в среднем за 5 игр, пропускают в 3 последних матчах. Атака слабая – 1.20 гола за игру. В прошлом матче разгром от Шотландии (0:4). Хозяева явные андердоги.

Алжир

Алжир находится в отличной форме: команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, в товарищеских встречах – 5 матчей без поражений. Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр, не пропускают в 4 последних товарищеских матчах. Атака стабильна – 1.80 гола за игру (9 голов в 5 матчах). В прошлом матче победа над Нидерландами (1:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Боливия

  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Разгром от Шотландии (0:4)

Алжир

  • 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.40 пропущено
  • 4 последних товарищеских матча без пропущенных
  • Победа над Нидерландами (1:0)

Прогноз на матч Боливия – Алжир

Алжир в отличной форме, с надeжной обороной. Боливия в кризисе. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Алжира – коэффициент 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5

1.60
Победа Алжира
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
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