06.06.2026, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Составы команд
Боливия
Боливия
4-1-3-1-1
23
Вискарра
17
Фернандес
4
Акин
5
21
Роча
16
Вака
13
14
Матеус
15
Вильямиль
7
Мигелито
9
4-2-2-2
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
5
Хэнли
2
Хики
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
11
Кристи
20
Шенклэнд
10
Адамс
15
Вильямиль
6
6
15
Вильямиль
21
Роча
3
Маказага
3
Маказага
21
Роча
9
20
Мельгар
20
Мельгар
9
14
Матеус
11
11
14
Матеус
7
Мигелито
8
8
7
Мигелито
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
5
Хэнли
16
Хайам
16
Хайам
5
Хэнли
13
Хендри
15
Суттар
15
Суттар
13
Хендри
2
Хики
24
Ролстон
24
Ролстон
2
Хики
11
Кристи
7
МакГинн
7
МакГинн
11
Кристи
4
Мактоминей
23
МакЛин
23
МакЛин
4
Мактоминей
19
Фергюсон
8
Флетчер
8
Флетчер
19
Фергюсон
17
Доук
25
Кертис
25
Кертис
17
Доук
10
Адамс
14
Стюарт
14
Стюарт
10
Адамс
20
Шенклэнд
18
Херст
18
Херст
20
Шенклэнд
Остались в запасе
Боливия
Шотландия
12
Govea Geronimo
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Диего Арройо
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
18
Guilmar Centella
ЦП
19
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Остались в запасе
12
Govea Geronimo
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Диего Арройо
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
18
Guilmar Centella
ЦП
19
Оскар Лопес
ЦП
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Боливия - Шотландия
3
1
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
489
416
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
0
15
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию Боливия против Шотландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боливия – Шотландия
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»