Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 21:50
Боливия
06.06.2026, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Шотландия
5' Л. Шенклэнд 23' С. Мактоминей 30' Ч. Адамс 45' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
4
Луис Акин
(К) ЦЗ
5
Efrain Morales
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
16
Эрвин Вака
ОП
13
Moises Paniagua
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
7
Мигелито
АП
9
Daniel Ribera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
10
Че Адамс
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Боливия
12
Govea Geronimo
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Диего Арройо
ЦЗ
6
Marcelo Torrez
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
3
Лукас Маказага
ПЗ
18
Guilmar Centella
ЦП
19
Оскар Лопес
ЦП
20
Карлос Мельгар
АП
11
N. Nacif
ЦФ
8
Leonardo Viviani
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Тайлер Флетчер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЛФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Вискарра
17
Фернандес
4
Акин
5
21
Роча
16
Вака
13
14
Матеус
15
Вильямиль
7
Мигелито
9
4-2-2-2
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
5
Хэнли
2
Хики
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
11
Кристи
20
Шенклэнд
10
Адамс
15
Вильямиль
6
6
15
Вильямиль
21
Роча
3
Маказага
3
Маказага
21
Роча
9
20
Мельгар
20
Мельгар
9
14
Матеус
11
11
14
Матеус
7
Мигелито
8
8
7
Мигелито
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
5
Хэнли
16
Хайам
16
Хайам
5
Хэнли
13
Хендри
15
Суттар
15
Суттар
13
Хендри
2
Хики
24
Ролстон
24
Ролстон
2
Хики
11
Кристи
7
МакГинн
7
МакГинн
11
Кристи
4
Мактоминей
23
МакЛин
23
МакЛин
4
Мактоминей
19
Фергюсон
8
Флетчер
8
Флетчер
19
Фергюсон
17
Доук
25
Кертис
25
Кертис
17
Доук
10
Адамс
14
Стюарт
14
Стюарт
10
Адамс
20
Шенклэнд
18
Херст
18
Херст
20
Шенклэнд
Остались в запасе
Боливия
Шотландия
12
Govea Geronimo
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Диего Арройо
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
18
Guilmar Centella
ЦП
19
Оскар Лопес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Остались в запасе
12
Govea Geronimo
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Диего Арройо
ЦЗ
22
Леонардо Сабала
ЦЗ
18
Guilmar Centella
ЦП
19
Оскар Лопес
ЦП
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Боливия - Шотландия
3
1
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
489
416
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
0
15
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию Боливия против Шотландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боливия – Шотландия

Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Шотландия Боливия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+