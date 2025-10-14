Введите ваш ник на сайте
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия

Сегодня, 19:04
1

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Боливия.

«Надеюсь, что выйдет сильнейший состав вместе с футболистами ЦСКА. Алексей Батраков забьет три. Жду хорошей игры. Соперник достойный, боливийцы бразильцев обыгрывали. Самое главное – заполненные трибуны. Хочется увидеть радость и счастье у болельщиков, чтобы сборная показала яркую игру.

Такие матчи – это витрина для футболистов, на них смотрят иностранные тренеры, повышается капитализация. Хочется, чтобы наши футболисты себя показали и постарались победить», – сказал Губерниев.

  • Матч начнется в 20:00 мск.
  • Игру примет «ВТБ Арена».
  • Боливия претендует на попадание на ЧМ-2026.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Цугундeр
1760458079
)) Опять весло упало.
Ответить
