Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Боливия.

«Надеюсь, что выйдет сильнейший состав вместе с футболистами ЦСКА. Алексей Батраков забьет три. Жду хорошей игры. Соперник достойный, боливийцы бразильцев обыгрывали. Самое главное – заполненные трибуны. Хочется увидеть радость и счастье у болельщиков, чтобы сборная показала яркую игру.

Такие матчи – это витрина для футболистов, на них смотрят иностранные тренеры, повышается капитализация. Хочется, чтобы наши футболисты себя показали и постарались победить», – сказал Губерниев.