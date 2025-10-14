Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Боливия.
«Надеюсь, что выйдет сильнейший состав вместе с футболистами ЦСКА. Алексей Батраков забьет три. Жду хорошей игры. Соперник достойный, боливийцы бразильцев обыгрывали. Самое главное – заполненные трибуны. Хочется увидеть радость и счастье у болельщиков, чтобы сборная показала яркую игру.
Такие матчи – это витрина для футболистов, на них смотрят иностранные тренеры, повышается капитализация. Хочется, чтобы наши футболисты себя показали и постарались победить», – сказал Губерниев.
- Матч начнется в 20:00 мск.
- Игру примет «ВТБ Арена».
- Боливия претендует на попадание на ЧМ-2026.
Источник: «Спорт-Экспресс»