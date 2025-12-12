«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов привлек внимание «Зенита».

«Между сторонами состоялись неформальные контакты на предмет понимания условий футболиста и текущей стадии продления контракта с москвичами.

Официального предложения на данный момент не поступало», – написал источник.