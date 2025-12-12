«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов привлек внимание «Зенита».
«Между сторонами состоялись неформальные контакты на предмет понимания условий футболиста и текущей стадии продления контракта с москвичами.
Официального предложения на данный момент не поступало», – написал источник.
- 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
- Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
- При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».
