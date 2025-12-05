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  • Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»

Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»

5 декабря 2025, 16:01
3

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.

«Информация про интерес «Динамо» к Даниилу Денисову? Не видел такую новость. Может, это про другого Денисова?

Если представить, что Денисов перейдет в «Динамо»… Ну, хорошо. Будет конкурировать, играть. Буду рад, русский парень. Пообщаемся, поддержим друг друга.

Буду ли в субботу атаковать через зону Денисова? Все увидите», – сказал Тюкавин.

  • У Денисова летом истекает контракт, и с зимы он может вести переговоры с другими клубами.
  • 23-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Денисов Даниил Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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FWSPM
1764940608
Вам только денисова не хватает что бы окончательно закрепится в зоне стыков
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timon2401
1764946067
Мы тоже будем рады)) и еще Литвинова с Максименко до кучи в Динамо, а Хлусевича бонусом!!!
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Everest13
1764949431
Ну Денисов последнее время прибавил, как то даже косяков ненаблюдаю больших, и забивать в свои ворота перестал))) мож пусть поиграет еще?
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