Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.
«Информация про интерес «Динамо» к Даниилу Денисову? Не видел такую новость. Может, это про другого Денисова?
Если представить, что Денисов перейдет в «Динамо»… Ну, хорошо. Будет конкурировать, играть. Буду рад, русский парень. Пообщаемся, поддержим друг друга.
Буду ли в субботу атаковать через зону Денисова? Все увидите», – сказал Тюкавин.
- У Денисова летом истекает контракт, и с зимы он может вести переговоры с другими клубами.
- 23-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
Источник: Sport24