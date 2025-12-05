Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.

«Информация про интерес «Динамо» к Даниилу Денисову? Не видел такую новость. Может, это про другого Денисова?

Если представить, что Денисов перейдет в «Динамо»… Ну, хорошо. Будет конкурировать, играть. Буду рад, русский парень. Пообщаемся, поддержим друг друга.

Буду ли в субботу атаковать через зону Денисова? Все увидите», – сказал Тюкавин.