Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам

В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам

Сегодня, 15:24
1

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о механике трансферных решений.

«Кто принимает решения по трансферам? У нас есть трансферный комитет.

Если сумма трансфера ниже определенной, то достаточно моего решения. Если выше, необходимо решение одного из членов совета директоров. Собираются четыре-пять подписей, к ним необходимы обоснования, и решение принимается», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Некрасов болеет за ЦСКА – есть фото в красно-синем шарфе.

Еще по теме:
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака» 3
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива» 3
Глава «Спартака»: «Ждем куда большей отдачи от потраченных на трансферы 150 миллионов» 4
Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1765542693
Никто ни за что не отвечает. Понятно объяснил)
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
10
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»
15:17
12
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива»
15:10
3
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются судьи РПЛ
15:04
18
ФотоЦСКА подписал бомбардира из «Краснодара»
14:30
2
Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»
14:23
1
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
13:39
4
В России закрывается еще один футбольный клуб
13:34
1
Все новости
Все новости
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
16:42
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам
15:24
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются судьи РПЛ
15:04
18
Глава «Спартака»: «Ждем куда большей отдачи от потраченных на трансферы 150 миллионов»
14:50
6
ФотоЦСКА подписал бомбардира из «Краснодара»
14:30
2
Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»
14:23
1
Впечатления Жерсона от игры с Роналдиньо
14:03
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
13:39
4
«Где-то между Слишковичем и Биджиевым»: оценен тренерский уровень Семака
13:24
16
Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ
13:01
2
Гаттузо определил, что было не так с карьерой Аршавина
12:43
4
Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»
12:23
ФотоРадимова перепутали с Каном
11:44
4
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо»
11:26
1
Игрок из РПЛ лидирует в списке самых грубых футболистов Европы
11:21
5
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ
11:11
5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
11:04
5
Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»
10:54
13
«По-другому никак»: Ловчев назвал игрока года в России
10:38
1
Француз из «Краснодара» описал уровень РПЛ одним прилагательным
10:28
2
Гаджиев удивил выбором лучшего форварда в истории России
10:24
1
«Не знаю, кто такой»: Мостовой – о тренере РПЛ
10:07
5
Талалаев – об удалении в матче со «Спартаком»: «Применил аморально-волевые качества, чтобы вытянуть игру»
09:59
Глава «Спартака» объяснил увольнение Станковича
09:53
2
Фомин назвал желаемого тренера для «Динамо»
09:47
3
Радимов назвал главный тренерский провал года в РПЛ
09:39
Смородская высказалась о возможном назначении Карпина в «Спартак»
09:19
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 