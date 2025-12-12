В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о механике трансферных решений.
«Кто принимает решения по трансферам? У нас есть трансферный комитет.
Если сумма трансфера ниже определенной, то достаточно моего решения. Если выше, необходимо решение одного из членов совета директоров. Собираются четыре-пять подписей, к ним необходимы обоснования, и решение принимается», – сказал Некрасов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Команда не брала чемпионство с 2017 года.
- Некрасов болеет за ЦСКА – есть фото в красно-синем шарфе.
Источник: телеграм-канал Артема Локалова