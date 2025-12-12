Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о будущем на фоне интереса со стороны «Динамо».

«Я прежде всего хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы.

У меня была договоренность с руководством, что если будет серьезное предложение из Европы, то мы пожмем руки и найдем компромисс. Сейчас мы определились, что идем дальше. До конца этого сезона как минимум. И я рад, что принял это решение», – сказал Талалаев.