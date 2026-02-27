Талалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Балтикой».

Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев вынужден наблюдать за событиями с трибуны, поскольку у него активная дисквалификация.

Талалаев получил дисквалификацию после некорректного поведения в ноябрьском матче против «Спартака» (1:0). Тогда тренер нецензурно выражался на бровке в том числе в адрес арбитров.

«Балтика» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, отставая от лидирующей тройки, в которую входит «Зенит», на два очка.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургском стадионе «Газпром Арена», принимавшем матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»