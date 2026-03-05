ФИФА вынесла вердикт в отношении экс-инвестора «Химок» Садыгова

ФИФА пожизненно отстранила бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности во всем мире.
Решение было принято по запросу РФС. В ноябре 2025 года на Садыгова были наложены аналогичные ограничения внутри России.
- «Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.
- После этого появились сообщения, что Садыгов стал инвестором турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
- Сейчас там играет его сын Илья Садыгов.