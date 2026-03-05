Введите ваш ник на сайте
ФИФА вынесла вердикт в отношении экс-инвестора «Химок» Садыгова

5 марта, 13:51
9

ФИФА пожизненно отстранила бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности во всем мире.

Решение было принято по запросу РФС. В ноябре 2025 года на Садыгова были наложены аналогичные ограничения внутри России.

  • «Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.
  • После этого появились сообщения, что Садыгов стал инвестором турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
  • Сейчас там играет его сын Илья Садыгов.

Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией» 8
Билялетдинов отреагировал на пожизненное отстранение Садыгова от футбола 1
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову 4
Cleaner
1772708599
На хитрого Садыгова в ФИФА нашли вердикт с винтом!
Ответить
Plyash
1772708665
А Садыгову этого уже и не надо , ему теперь на всю оставшуюся ....... хватит . Заработал .
Ответить
Цугундeр
1772708689
)) Где-то ёКнуло большое и многострадальное сердечко Серёжки Юрана...))
Ответить
acor94
1772710285
А почему нельзя уголовную ответственность ввести?
Ответить
Dr Metal
1772711970
Химки для фифы интереснее чем сша и израиль ))) ахахах
Ответить
rash1959
1772715401
Закрыли один ларёк, откроет другой. КАКОЙ ТО ТЁМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО НЕМУ.
Ответить
BRO_football
1772716733
Ха-ха, неплохо. По запросу РФС? Неужели хоть где-то ФИФА выслушала Россию?
Ответить
FWSPM
1772721912
от чего его отстранили? он что в чем то лично когда то учавствовал? все через подставных лиц и никакой ответственности
Ответить
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
19
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
