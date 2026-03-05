Назван главный претендент на место титульного спонсора РПЛ

Главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ – «Альфа-Банк».

«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведeт общение с топ-менеджерами банка о партнeрстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», – рассказал источник.

Что касается других кандидатов, то с «Т-банком» был пока только один переговорный контакт. Но они тоже претенденты, пусть и проигрывают гонку «Альфе»: переговоры на начальной стадии.

Еще один претендент – Wildberries, но первый контакт между Алаевым и переговорщиками со стороны ритейлера ожидается в ближайшее время.