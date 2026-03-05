Назван главный претендент на место титульного спонсора РПЛ

Главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ – «Альфа-Банк».
«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведeт общение с топ-менеджерами банка о партнeрстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», – рассказал источник.
Что касается других кандидатов, то с «Т-банком» был пока только один переговорный контакт. Но они тоже претенденты, пусть и проигрывают гонку «Альфе»: переговоры на начальной стадии.
Еще один претендент – Wildberries, но первый контакт между Алаевым и переговорщиками со стороны ритейлера ожидается в ближайшее время.
- Титульный спонсор РПЛ с 2022 года – платежная система «Мир».
- В 2020–2022 годах титульным спонсором РПЛ был банк «Тинькофф» (ныне «Т-банк»), а до этого – «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Источник: «Чемпионат»