Пименов назвал единственного российского тренера, которого могут позвать в Европу

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов предположил, кого из российских тренеров могли бы позвать в Европу. По его мнению, Валерий Карпин мог бы возглавить клуб из Испании.

«В Европе сейчас наши специалисты не нужны – ни тренеры, ни менеджеры. Если бы было иначе, кого-то бы уже пригласили, наверное. Тренерам еще попроще, потому что менеджер – структурная должность, доверенное лицо, а тренер быстро меняется, он отвечает только за команду.

А так, конечно, у нас есть тренеры, которые могли бы работать в Европе. Того же Карпина хорошо знают в Испании, он там и играл, и работал. Так что его, думаю, могут позвать», – сказал Пименов.