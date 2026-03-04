Московский клуб принуждает сотрудников посещать все домашние матчи

Руководство «Локомотива» придумало, как увеличить посещаемость домашних игр.
По информации Sport Baza, всех сотрудников клуба принуждают ходить на матчи на «РЖД Арене».
В случае нежелания работникам «Локо» грозят штрафами и даже увольнением.
«К посещению стадиона привлекают всех, кто числится в клубе, вплоть до сотрудников академии и сервисных служб.
Тех, у кого нет Fan ID, заставляют его оформить. При этом билеты для «своих» бесплатные, также предусмотрены скидки для их родственников и друзей», – сообщил источник.
- «Локомотив» идет на 3-м месте в таблице РПЛ с 40 очками в 19 турах.
- Отставание от лидирующего в чемпионате «Краснодара» – 3 балла.
- В четверг столичная команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: Sport Baza