Ловчев сказал, как улучшить работу ВАР в РПЛ

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что система видеоповторов в чемпионате России может работать лучше.
«Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на ВАР посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, – Аршавина, Колыванова.
Мы не боимся ошибиться, в студии мы сразу ориентируемся по моментам, а они просматривают по три-четыре раза и отменяют то, что назначили.
А если вы все время ошибаетесь, если ВАР вас все время поправляет, то это значит, что вас плохо подготовили, значит, вас всех надо гнать.
Просто стыдно за судейский корпус. В наше время было по-другому: да, могли ошибиться, но разово, а тут в каждом туре», – заявил Ловчев.
- ВАР работает в РПЛ с сезона-2019/20.
- Впервые в истории ВАР использовался во всех 8 матчах тура РПЛ.