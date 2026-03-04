Ловчев сказал, как улучшить работу ВАР в РПЛ

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что система видеоповторов в чемпионате России может работать лучше.

«Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на ВАР посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, – Аршавина, Колыванова.

Мы не боимся ошибиться, в студии мы сразу ориентируемся по моментам, а они просматривают по три-четыре раза и отменяют то, что назначили.

А если вы все время ошибаетесь, если ВАР вас все время поправляет, то это значит, что вас плохо подготовили, значит, вас всех надо гнать.

Просто стыдно за судейский корпус. В наше время было по-другому: да, могли ошибиться, но разово, а тут в каждом туре», – заявил Ловчев.