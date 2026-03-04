Комличенко – о лишнем весе Веры на сборах «Локо»: «Мы были в шоке»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как в команде отреагировали на ситуацию с формой зимнего новичка Лукаса Веры.

28-летний аргентинец присоединился к клубу на правах свободного агента.

В начале сборов у него было 68,3 кг при росте 164 см.

Сейчас полузащитник весит 63,4 килограмма.

Он пока не дебютировал за «Локо» в официальных матчах.

«Вера уже наладил вес. Уже много раз говорили, что у него такое строение тела. Конечно, когда он приехал, у него было пару лишних кило, но он исправился. Сейчас у него никаких проблем с этим нет.

Просто он так выглядит со стороны. Поначалу мы, конечно, были в шоке, смеялись вместе с ним. Но сейчас уже всe нормально у Лукаса», – заявил Комличенко.