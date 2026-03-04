Главное разочарование 19-го тура РПЛ по версии Бубнова

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что его разочаровало в первом туре чемпионата России после зимней паузы.

«Разочаровало судейство. Потому что в каждом матче привлекался ВАР. Вот. И неоднозначное решение было в одних и тех же ситуациях.

И, знаешь, не столько само судейство, сколько количество вмешательств и как принимались непоследовательно решения. Хотя были, на мой взгляд, ну мы ещe вернeмся к этому матчу…

Шум-гам начался с матча «Зенит» – «Балтика». И понеслось. Такая истерия началась! Я оцениваю, и не только я оцениваю, и авторитетные судьи, что судейство было отличное [в этом матче].

По другим случаям есть вопросы. Игра рукой, приглашают на ВАР судей. В одном случае ставят пенальти, в другом – нет. А при чeм здесь ВАР? Их функция – всего-навсего пригласить, а решение окончательное должен судья принимать», – заявил Бубнов.