Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, что «Краснодару» в этом сезоне РПЛ помогают судьи.
«Я был удивлeн Геннадием Сергеевичем. Такое заявление… Уж кто-кто, а «Краснодар»… Там Галицкий судей покупать будет? Ну это просто исключено и огульно. И после того пенальти, который поставили с Махачкалой, представители «Зенита» и Геннадий Сергеевич…
Это Кубок? Да какая разница?! Им ставят такой пенальти с Махачкалой! Значит, практика такая есть, они могут надавить на судью. И больше того, этот судья две игры не судил, а сейчас снова судит! А за такое людей вообще надо дисквалифицировать. В советское время пожизненно дисквалифицировали», – сказал Бубнов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 60 очками после 27 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
- Чемпионат России закончится 17 мая.
