Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»

Сегодня, 12:40
11

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, что «Краснодару» в этом сезоне РПЛ помогают судьи.

«Я был удивлeн Геннадием Сергеевичем. Такое заявление… Уж кто-кто, а «Краснодар»… Там Галицкий судей покупать будет? Ну это просто исключено и огульно. И после того пенальти, который поставили с Махачкалой, представители «Зенита» и Геннадий Сергеевич…

Это Кубок? Да какая разница?! Им ставят такой пенальти с Махачкалой! Значит, практика такая есть, они могут надавить на судью. И больше того, этот судья две игры не судил, а сейчас снова судит! А за такое людей вообще надо дисквалифицировать. В советское время пожизненно дисквалифицировали», – сказал Бубнов.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 60 очками после 27 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
  • Чемпионат России закончится 17 мая.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бубнов Александр Орлов Геннадий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777456124
Только за липу с Махачкалой хотя бы дисквалифицировали, а карася после липовой красной (Зенит-Краснодар)— нет. Судей скорее Мусаев, чем Галицкий, покупает, потому что, если бы их покупал Галицкий, то он бы этого физрука не держал, а Мусаеву выгодно— думают, что он хороший тренер
Ответить
Томик
1777456459
Думают, что он тренер.
Ответить
Krasnodar 123
1777458291
Лечись!!!
Ответить
anatolich72
1777460374
Бубнов прав. Скорее Газпром всех скупил. За поведение болельщиков на матче кубка , никаких санкций как это? Там железно должно было быть два матча без зрителей.
Ответить
Krasnodar 123
1777460968
Не умно! Смотрите шестое место не уступите!
Ответить
slavа0508
1777461265
Ну во первых ты давно таблицу смотрел ???А во вторых при чём здесь Спартак ???И в третьих может провериться у психиатра . что с головой однако ...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777464995
даже Бубен в шоке от наглости и хамства бо.мже-рупора... такой неприкрытой и беспардонной наглости даже от старого маразматика-алкоголика удивительно слышать)))
Ответить
balam
1777467345
полностью поддерживаю.и че на него все наезжают
Ответить
Император 1
1777467935
А у тебя очень умно. КАМАЗ, в отличие от твоей судейской помойки судей не покупает
Ответить
Император 1
1777467979
Он решил надавить на меня, он имел ввиду КАМАЗ
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 