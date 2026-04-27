Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Краснодара» над «Динамо Мх» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе.

Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.

Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.

«Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Подопечные Мусаева молодцы, проявили характер. Вместе с тем мне очень понравились гости. У Евсеева хорошая команда, которая старается играть в футбол, не отбивается. Мне даже будет обидно, если Махачкала или «Крылья», которые просто великолепно сыграли против «Локомотива», вдруг покинут РПЛ. Да и «Пари НН» оказывает сопротивление лидерам. Поэтому я все-таки выступаю за расширение элитного дивизиона. Почему бы не добавить еще два клуба?

Бросается в глаза, что «быки» потеряли в мобильности, движении. Победы даются им все тяжелее и тяжелее. Хватит ли силенок на последние три тура?

Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин – аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики...

Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!» – сказал Орлов.