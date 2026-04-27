Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей

Сегодня, 17:45
31

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Краснодара» над «Динамо Мх» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

  • На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе.
  • Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
  • Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.

«Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Подопечные Мусаева молодцы, проявили характер. Вместе с тем мне очень понравились гости. У Евсеева хорошая команда, которая старается играть в футбол, не отбивается. Мне даже будет обидно, если Махачкала или «Крылья», которые просто великолепно сыграли против «Локомотива», вдруг покинут РПЛ. Да и «Пари НН» оказывает сопротивление лидерам. Поэтому я все-таки выступаю за расширение элитного дивизиона. Почему бы не добавить еще два клуба?

Бросается в глаза, что «быки» потеряли в мобильности, движении. Победы даются им все тяжелее и тяжелее. Хватит ли силенок на последние три тура?

Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин – аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики...

Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!» – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Орлов Геннадий
Император 1
1777304131
Это и так все знают
Ответить
Интерес
1777304211
Просто один судья исправил ошибку другого судьи, допущенную в другом важном матче,в пользу "Зенита"... Это и есть "круговорот овна в природе".
Ответить
Евграф
1777304775
Стыдно за коровий мразей, ой как стыдно!!!
Ответить
_Sasha_
1777305773
Краснодар такой же как Зпрф!!! Нытики)
Ответить
Andrering87
1777306703
В кои-то веки старый маразматик прав)) и не поспоришь тут....
Ответить
ScarlettOgusania
1777307467
у этого чёрного бычка BLM взгляд такой жалобный, выразительный, ну как ему не поставить пеналь, ведь колумбийскую школу артистов закончил, "аггравация" у падали...))
Ответить
ziborock
1777308527
Когда подобное судейство чуть ли не каждый тур происходит с Зенитом, Орлов старается этого не замечать и скромно молчит!)
Ответить
docndoc
1777308654
Твою ж мать... Неугасимая звезда отечественной спортивной журналистики опять вышла из комы. И затмила Озерова, Маслаченко и Уткина своими божественными перлами.. Дайте ему ещё галоперидола..
Ответить
Cleaner
1777309205
Гена Орлов видит что то дальше своего носа? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Евграф
1777312452
Ссать на коров, Орлов прав!!!
Ответить
