Реакция «Акрона» на новость об увольнении Тедеева

Пресс-служба «Акрона» прокомментировала информацию, что клуб намерен заменить главного тренера Заура Тедеева.

Новым тренером «Акрона» может стать Артем Булойчик из «Шинника». 33-летний белорус входит в шорт-лист клуба РПЛ.

«Акрон» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 27 очками в 27 турах.

Булойчик возглавляет «Шинник» с апреля 2025 года.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде.

«Акрон» не занимается подобным поиском – эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», – сообщили в «Акроне».