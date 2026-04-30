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Реакция «Акрона» на новость об увольнении Тедеева

30 апреля, 15:07
3

Пресс-служба «Акрона» прокомментировала информацию, что клуб намерен заменить главного тренера Заура Тедеева.

  • Новым тренером «Акрона» может стать Артем Булойчик из «Шинника». 33-летний белорус входит в шорт-лист клуба РПЛ.
  • «Акрон» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 27 очками в 27 турах.
  • Булойчик возглавляет «Шинник» с апреля 2025 года.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде.

«Акрон» не занимается подобным поиском – эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», – сообщили в «Акроне».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Тедеев Заур
Комментарии (3)
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Интерес
1777553448
Так его и надо уволить нахрен, за победу над "Балтикой",негодника.А Дзюбу -четвертовать.
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Strig
1777610503
трёп от талалаева
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Vladimir-Shelepnev-google
1777631638
Сколько можно негодяям издеваться над Дзюбой и тренерами с которыми он работает. Дзюба лучший бомбардир и нападающий России за последние десять лет.
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