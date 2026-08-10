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Дзюба: «Готов завершить карьеру»

10 августа, 09:52
13

Нападающий Артeм Дзюба сообщил, что может завершить карьеру, если не найдет новый клуб.

«Я спокоен за своe будущее, честно. Если позовeт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться.

«Акрону» я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребята, городом. Но больше в такие команды я не хочу – сделал своe дело, оставил «Акрон» в РПЛ и ушeл.

Больше не хочу мучиться, хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов. Многим командам не хватает хорошего нападающего, который может скидывать, собирать мячи.

Нет – вообще спокойно. Когда говорят, что меня кто-то пытается куда-нибудь засунуть, мне становится смешно. Но переговоры – не моя территория.

Моя территория – футбольное поле, раздевалка, коллектив. А всe остальное – дело моего друга и агента Леонида Гольдмана. Но меня никто никуда не засовывает – так я никуда не пойду», – сказал Дзюба.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1786346452
Дзюба, конечно бревно, но лучше Дельфина и Тюкавина, принимающего спиной к воротам мяч пока развернется, то вся команда соперников выстроится.
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АК 68
1786346929
Нет, это не Дзюба , а судья оставил Акрон в РПЛ,стыковой матч с Ротором тому подтверждение.
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makperepalov
1786347149
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Интерес
1786349889
Всё в "Акроне" было замечательно, но мучиться больше не хочет...Конечно,тогда пора "с поля вон"!
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evgevg13
1786351603
Пора в медиапространство
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Спартaк
1786356841
37 лет уже срок.пора на отдых
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