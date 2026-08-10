Дзюба: «Готов завершить карьеру»

Нападающий Артeм Дзюба сообщил, что может завершить карьеру, если не найдет новый клуб.

«Я спокоен за своe будущее, честно. Если позовeт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться.

«Акрону» я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребята, городом. Но больше в такие команды я не хочу – сделал своe дело, оставил «Акрон» в РПЛ и ушeл.

Больше не хочу мучиться, хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов. Многим командам не хватает хорошего нападающего, который может скидывать, собирать мячи.

Нет – вообще спокойно. Когда говорят, что меня кто-то пытается куда-нибудь засунуть, мне становится смешно. Но переговоры – не моя территория.

Моя территория – футбольное поле, раздевалка, коллектив. А всe остальное – дело моего друга и агента Леонида Гольдмана. Но меня никто никуда не засовывает – так я никуда не пойду», – сказал Дзюба.