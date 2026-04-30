Назван фаворит на пост постоянного тренера «МЮ»

В «Манчестер Юнайтед» думают о новом главном тренере с лета. Есть два кандидата.

Главный – нынешний временный тренер команды Майкл Кэррик. Он фаворит в среде руководства «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, именно Кэррик начнет новый сезон во главе команды.

Другой кандидат – Андони Ираола, который по окончании сезона покинет «Борнмут».