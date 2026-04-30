Назван фаворит на пост постоянного тренера «МЮ»

В «Манчестер Юнайтед» думают о новом главном тренере с лета. Есть два кандидата.
Главный – нынешний временный тренер команды Майкл Кэррик. Он фаворит в среде руководства «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, именно Кэррик начнет новый сезон во главе команды.
Другой кандидат – Андони Ираола, который по окончании сезона покинет «Борнмут».
- Кэррик принял «МЮ» в январе, сменив Рубена Аморима.
- С тех пор команда провела 16 матчей, в которых победила 11 раз и три раза сыграла вничью.
- Сейчас манчестерцы идут в АПЛ 3-ми.
Источник: The Times