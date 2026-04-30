Аршавин ответил, увидит ли он победу России на чемпионате мира

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не верит, что он застанет победу команды на чемпионате мира.
– Вы бы хотели увидеть, как сборная России выиграет чемпионат мира?
– К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Потому что слишком много сборных, которые сильнее, исторически там рождается больше сильных футболистов. Поэтому я такой иллюзии не питаю.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Матч ТВ»