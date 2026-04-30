Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин ответил, увидит ли он победу России на чемпионате мира

Аршавин ответил, увидит ли он победу России на чемпионате мира

30 апреля, 20:25
2

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не верит, что он застанет победу команды на чемпионате мира.

– Вы бы хотели увидеть, как сборная России выиграет чемпионат мира?

– К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Потому что слишком много сборных, которые сильнее, исторически там рождается больше сильных футболистов. Поэтому я такой иллюзии не питаю.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Еще по теме:
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
Аршавин начал тренерскую карьеру 14
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1777572833
Хорошо сказал,добавить нечего
Ответить
Бумбраш
1777601847
Тупой чипсоед.ищите таланты,тренеруйте,а не возите легов пачками после таких слов надо увольнять чипсавина и пусть курьером идёт работать
Ответить
Главные новости
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
1
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
20
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
1
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
1
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
5
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+