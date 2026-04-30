Аршавин восхвалил Губерниева

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сообщил, что ему нравится комментатор Дмитрий Губерниев.
«Мне нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно, как Губерниев комментирует. Могу даже не смотреть биатлон, а только его слушать. Это весело», – сказал спортсмен.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Спорт-Экспресс»