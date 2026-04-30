Аршавин восхвалил Губерниева

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сообщил, что ему нравится комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно, как Губерниев комментирует. Могу даже не смотреть биатлон, а только его слушать. Это весело», – сказал спортсмен.