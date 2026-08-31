Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Зенит» не отпустил Андрея Мостового в «Краснодар» и «Динамо».

В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.

Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

– Как я понимаю, «Зенит» уже отказал «Динамо». Они [представители Мостового] уже почти договорились, но «Динамо» с Петербурга пришла бумага, что к ним его не отпустят.

– Почему?

– Потому что они обиделись на то, что к ним не отпустили Тюкавина.

– Кто еще хотел Мостового?

– «Краснодар», но «Зенит» сказал, что не отдадут его прямому конкуренту.

Как будто сейчас на повестке есть только «Локомотив». Но это единственное место, в которое «Локомотиву» не нужен игрок.