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  • Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»

Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»

31 августа, 20:42
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Зенит» не отпустил Андрея Мостового в «Краснодар» и «Динамо».

  • В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.
  • Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

– Как я понимаю, «Зенит» уже отказал «Динамо». Они [представители Мостового] уже почти договорились, но «Динамо» с Петербурга пришла бумага, что к ним его не отпустят.

– Почему?

– Потому что они обиделись на то, что к ним не отпустили Тюкавина.

– Кто еще хотел Мостового?

«Краснодар», но «Зенит» сказал, что не отдадут его прямому конкуренту.

Как будто сейчас на повестке есть только «Локомотив». Но это единственное место, в которое «Локомотиву» не нужен игрок.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Динамо Краснодар Мостовой Андрей Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1788198641
кроме локо он и не нужен никому. И то чисто в обойму. Пиня ничем не слабее, как минимум
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СПОРТ 21 века
1788206739
Что мешает отдать Мостового Талалаеву. Если у них Титкова заберут, они будут в поиске замены. Мостовой того же амплуа, способен выполнять теже функции (ещё и качественнее это делать), чем Титков. Другой вопрос, хватит ли у калининградцев денег на Андрея...
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Snek
1788207029
У ЦСКА Мойзес кресты порвал, почему бы не взять на его место Мостового?
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trener7
1788208124
Пусть тогда он у вас на скамейке сгниёт?
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Сам_себе_сказал
1788212160
Мостовому явно нужно сменить клуб, хороший игрок, но что то не получается в последнее время.ЦСКА бы подошёл как и Круговой, в Локо точно бы лишним не был
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