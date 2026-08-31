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  • «Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

31 августа, 16:38
43

В «Ростове» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Краснодара».

Донской клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

Ростовчане попросили разобрать два спорных эпизода:

  • неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 15-й минуте за попадание мяча в руку Витору Тормене;
  • неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 82-й минуте за предполагаемый фол Кевина Ленини против Ивана Комарова.

Матч на «Ozon Арене» судил 27-летний Никита Новиков из Петрозаводска.

«Краснодар» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0 и укрепил лидерство в РПЛ, набрав максимально возможные 18 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Новиков Никита
Комментарии (43)
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ScarlettOgusania
1788183776
обращаться в ЭСК бесполезно, Мажич сам не знает правил игры в футбол, и всем остальным морочит голову с попаданием в руку и наступами на ногу в штрафной, корпоративное жульничество...🤬
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andrei-sarap-yandex
1788184347
Краснодар всех судей купил.ЛЕВНИКОВ главный который подарил чемпионство КРАСНОДАРу...БЫКИ играют волейбол с руками в своей штрафной и НИКАКОГО наказания...ПОЗОРИЩЕ
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рылы
1788185831
тянут коров позорных изо всех сил. им теперь даже руками в штрафной можно играть. тормена вообще сыграл трижды, как сказали комментаторы - судье пофиг. конечно - получил красивые чемоданы с логотипом магнита перед игрой.
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Император Бомжей
1788186049
Кто в курсе, за последние 10 лет, клубы которые обращались в ЭСК, хоть что то дельное получили от этого комитета? Ну допустим отменили карточку, ну допустим отстранили судью от матчей.. А клубу то че? Переигровок не будет, решение по результатам матча не изменят. Зачем клубы обращаются в эту шляпу, ну кроме карточек?
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sochi-2013
1788186845
Валеры нет, а вонь осталась. Ростовчане, проветрите раздевалку.
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...уефан
1788186870
...Спортлото, господа! Только Спортлото, и ни кто иной! Звоните 24/7...
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KayGo
1788189705
Надо признать, что явной игры руко не было, да и глупо это! Но то что мяч как бы скользнул по руке, не изменив траектории, очень похоже!Но не факт!
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ZAITZEFF2011
1788189940
Пора разгонять судейский корпус и ставить арбитров с улицы. Разницы не будет а деньги сэкономят. ЭСК - тоже распустить.Дармоеды.
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DMитрий
1788190783
А чего это наши красно-белые братья так вяло тут...? Представляю, если бы на месте Краснодара был Зенит. Во визга было бы! Если уж по заслуженному пенальти крик подняли, то тут... Ух! Наверное Оренбург охладил.
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