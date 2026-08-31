«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

В «Ростове» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Краснодара».

Донской клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

Ростовчане попросили разобрать два спорных эпизода:

неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 15-й минуте за попадание мяча в руку Витору Тормене;

неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 82-й минуте за предполагаемый фол Кевина Ленини против Ивана Комарова.

Матч на «Ozon Арене» судил 27-летний Никита Новиков из Петрозаводска.

«Краснодар» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0 и укрепил лидерство в РПЛ, набрав максимально возможные 18 очков.