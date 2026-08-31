«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

В «Ростове» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Краснодара».
Донской клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.
Ростовчане попросили разобрать два спорных эпизода:
- неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 15-й минуте за попадание мяча в руку Витору Тормене;
- неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» на 82-й минуте за предполагаемый фол Кевина Ленини против Ивана Комарова.
Матч на «Ozon Арене» судил 27-летний Никита Новиков из Петрозаводска.
«Краснодар» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0 и укрепил лидерство в РПЛ, набрав максимально возможные 18 очков.
Источник: «РБ Спорт»