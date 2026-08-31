Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы по итогам матча шестого тура РПЛ против «Ростова».

– Какие ощущения после того, как ты стал капитаном команды?

– Всe нормально. У нас коллектив как одно целое, поэтому всe даeтся легко.

– У тебя были бурные эмоции в концовке матча. Что именно не понравилось?

– Что дают фолы такие.

– Но при этом решение о пенальти потом было принято верно.

– Да, но всe равно свистнули фол, увидели нарушение. Чтобы российский футбол становился сильнее, нужно корректировать такие вещи, они идут во вред.