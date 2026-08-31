В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров нашел судейскую ошибку в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» (1:0).

«На 15-й минуте судья Никита Новиков ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей. Видеоассистенты Алексей Сухой и Роман Сафьян в его действия не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади «быков» произошли как минимум два контакта мяча с руками Витора Тормены.

Сначала мяч неожиданно отскочил ему в правую руку, что можно не считать основанием для назначения 11-метрового удара. Но затем защитник действовал неосторожно и сыграл в мяч левой рукой – вот за это следовало наказать краснодарца пенальти», – написал Бобров.