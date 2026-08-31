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Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»

31 августа, 20:27
34

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о судействе в российской Премьер-лиге.

«Судейство – главная проблема нашего футбола, и, к сожалению, еe пока не хотят решать, ну или вообще не могут.

Я не могу объяснить то, что было в матче «Зенита» и «Факела». Как можно было поставить в том эпизоде пенальти? Очевидно же, что «Зенит» тащат, причeм это все отмечают.

Но тут ничего не поделаешь, такие вещи не впервые происходят. В каждом чемпионате есть команды, к которым судьи в какой-то степени благосклонны.

В нашем это «Зенит», но и «Краснодар» местами судят странно», – заявил Силкин.

  • Пенальти в ворота «Факела» был назначен после стыка Равиля Нетфуллина и зенитовца Даниила Кондакова. ВАР не вмешался в эпизод.
  • 11-метровый на 93-й минуте реализовал Александр Соболев. Этот гол стал единственным в матче.
  • Игру судил Антон Фролов.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Динамо Силкин Сергей
Комментарии (34)
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Дубина
1788197748
Позор коровам и блохам!!! ЗПРФ!!! А зеню уже в наглую тянут не боясь не кого! ЗПРФ.... Табор.Цыгане!!!
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andr2112
1788198062
Я так понимаю, что Силкин не смотрел вчерашний матч Спартак - Оренбург. Если б он его видел, то поменял бы свое мнение 🙃
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АЛЕКС 58
1788198230
А где ещё нищим судьям можно хорошо заработать? В Газоне и Озоне!
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Айболид
1788198591
Нослкину совсем жить видно не на что, раз он у лукойловских с рук ест.
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FCSpartakM
1788198802
На первом месте команда, которой пенальти не ставят ни за какое нарушение, даже уже за отставленные руки, а за ним по пятам газпромовский проект, где за каждое прикосновение ставят. Докатились до того, что лунтики уже за год под 20ку пенальти пробили.
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Freyd
1788198810
ЗПРФ всех в баню со срачТВ и комментаторами😁
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рылы
1788199515
ловчев сказал, что это пенальти - значит, пенальти! и не хрюкать тут! 😄
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BarStep
1788200569
Бывший главный тренер «Динамо».. Судя что он молотит - однозначно мечтал возглавить Спартак Гы
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"supermax"
1788200939
Немытым такое не говорите, а то станут еще более немытыми в районе штанов
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Юбиляр
1788201573
Это ВСЕМ очевидно уже !!! ЗПРФ !!!
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