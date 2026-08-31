Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о судействе в российской Премьер-лиге.

«Судейство – главная проблема нашего футбола, и, к сожалению, еe пока не хотят решать, ну или вообще не могут.

Я не могу объяснить то, что было в матче «Зенита» и «Факела». Как можно было поставить в том эпизоде пенальти? Очевидно же, что «Зенит» тащат, причeм это все отмечают.

Но тут ничего не поделаешь, такие вещи не впервые происходят. В каждом чемпионате есть команды, к которым судьи в какой-то степени благосклонны.

В нашем это «Зенит», но и «Краснодар» местами судят странно», – заявил Силкин.