Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о судействе в российской Премьер-лиге.
«Судейство – главная проблема нашего футбола, и, к сожалению, еe пока не хотят решать, ну или вообще не могут.
Я не могу объяснить то, что было в матче «Зенита» и «Факела». Как можно было поставить в том эпизоде пенальти? Очевидно же, что «Зенит» тащат, причeм это все отмечают.
Но тут ничего не поделаешь, такие вещи не впервые происходят. В каждом чемпионате есть команды, к которым судьи в какой-то степени благосклонны.
В нашем это «Зенит», но и «Краснодар» местами судят странно», – заявил Силкин.
- Пенальти в ворота «Факела» был назначен после стыка Равиля Нетфуллина и зенитовца Даниила Кондакова. ВАР не вмешался в эпизод.
- 11-метровый на 93-й минуте реализовал Александр Соболев. Этот гол стал единственным в матче.
- Игру судил Антон Фролов.
Источник: Rusfootball