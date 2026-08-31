Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет

Стало известно о смерти бывшего нападающего нескольких российских клубов Александра Касьяна.
Экс-футболист умер в воскресенье, 30 августа, в возрасте 37 лет.
«У Саши остановилось сердце... Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра. В этот трудный час мы разделяем вашу боль», – сообщила пресс-служба «Факела».
- Помимо «Факела», Касьян выступал за «Балтику», «Томь», «Авангард» и «Химик».
- Также форвард поиграл за украинские и узбекистанские клубы, завершив карьеру в 2023 году.
Источник: телеграм-канал «Факела»