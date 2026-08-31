Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет

Стало известно о смерти бывшего нападающего нескольких российских клубов Александра Касьяна.

Экс-футболист умер в воскресенье, 30 августа, в возрасте 37 лет.

«У Саши остановилось сердце... Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра. В этот трудный час мы разделяем вашу боль», – сообщила пресс-служба «Факела».