«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии

«Рубин» может бесплатно подписать 21-летнего нападающего Хайме Перальту.

«Кукута Депортиво» запросила большую сумму за трансфер игрока, что не понравилось его представителям.

«Агенты и юристы Перальты занимаются процессом досрочного расторжения контракта с «Кукутой». Сторона футболиста считает, что имеет основания для прекращения соглашения и работает над тем, чтобы Перальта получил статус свободного агента и смог перейти в «Рубин» без выплаты трансферной компенсации колумбийскому клубу», – сообщил источник.