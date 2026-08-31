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«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии

31 августа, 18:06
2

«Рубин» может бесплатно подписать 21-летнего нападающего Хайме Перальту.

«Кукута Депортиво» запросила большую сумму за трансфер игрока, что не понравилось его представителям.

«Агенты и юристы Перальты занимаются процессом досрочного расторжения контракта с «Кукутой». Сторона футболиста считает, что имеет основания для прекращения соглашения и работает над тем, чтобы Перальта получил статус свободного агента и смог перейти в «Рубин» без выплаты трансферной компенсации колумбийскому клубу», – сообщил источник.

  • Перальта забил 23 гола в 75 матчах за профессиональную карьеру.
  • Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (2)
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Paulchess
1788189514
Уважаемый редактор, научитесь писать правильно заголовки! Не для а вместо, а если для то уж никак не для Даку))
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