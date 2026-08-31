Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прошелся по главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«У Семака лицемерие. После матча [с «Факелом»] он сказал, что ему не понравилось судейство в Воронеже и что Дивееву ни за что дали красную карточку.

Дивеев там «троечку» прописал, а он говорит: «Нет пенальти». Вся Россия считает Семака лицемером. Даже местные «немытые», которые до мозга костей «бомжи», считают его лицемером – прозрели уже все.

Я адекватный человек, могу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, если это будет по-честному. Но происходит грязь.

На каждом стадионе страны произносят: «Зенит» – позор российского футбола». Почему такое не говорят про «Акрон», «Крылья», «Динамо», «Локомотив»?

Стоит задуматься, почему скандируют только про питерцев», – сказал Спиридонов.