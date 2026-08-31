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  • Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»

Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»

31 августа, 23:19
25

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прошелся по главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«У Семака лицемерие. После матча [с «Факелом»] он сказал, что ему не понравилось судейство в Воронеже и что Дивееву ни за что дали красную карточку.

Дивеев там «троечку» прописал, а он говорит: «Нет пенальти». Вся Россия считает Семака лицемером. Даже местные «немытые», которые до мозга костей «бомжи», считают его лицемером – прозрели уже все.

Я адекватный человек, могу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, если это будет по-честному. Но происходит грязь.

На каждом стадионе страны произносят: «Зенит» – позор российского футбола». Почему такое не говорят про «Акрон», «Крылья», «Динамо», «Локомотив»?

Стоит задуматься, почему скандируют только про питерцев», – сказал Спиридонов.

  • «Зенит» назначил Семака в 2018 году.
  • При нем команда не стала чемпионом только в одном сезоне.
  • Сейчас сине-бело-голубые идут третьими в РПЛ после 6 туров.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (25)
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VVM1964
1788208143
Да что там Семак, тут на бомбардире болельщики Зенита за редким исключением лицемеры и двуличные мрази без стыда и совести, ну а уж их предмет поклонения и боления - ЗПРФ !!!🤣
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рылы
1788208799
шлюба обыкновенная (примерно как бумбраш). поиграл в зените (правда, не нашем), в куче других клубов, ни разу в москве, сейчас к арабам подался, раздвинув булки (как бумбраш, напоминаю) - но причислил себя к секте. и давай визжать. примерно так: ви-вии-виии! (опять же, как бумбраш). гы-гы!
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СПОРТ 21 века
1788209095
К сожалению, здесь можно согласиться. Это уже давно не тот Зенит, за который можно было переживать всей душою. Это как в отношениях: сначала любовь, а потом рутина просто потому, что так нужно, и никуда уже не денешься. Также и здесь: ты болеешь за клуб, потому что он твой, но ты им крайне недоволен и готов его, прости господи, взорвать. Вот именно такой, какой он является сейчас, это действительно позор российского футбола. Обидно, что из наших некогда ребят со двора создали антипода и врага для всей страны. Раньше Зенит уважали многие, а сейчас презирают даже свои...
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рылы
1788209160
"Дивеев там «троечку» прописал, а он говорит: «Нет пенальти»" давайте остановимся на этом моменте поподробнее, чтобы обсудить интеллект этого тарасофского спиридонкина. там и не было пенальти, потому что до штрафной было метров 10, если не больше 😄 и семак не мог такого вообще сказать, потому что это бред, и никакого пенальти не назначали 😅 о чём он вообще визжит? а насчёт "троечки" дивеева: он ОДИН раз ЛАДОШКОЙ (посмотрите повтор) толкнул соперника - тот упал. красная карточка, окей. этож как спиридонкина в детстве чмырили и **здили ладошками по **зде, что ему такое уже кажется "троечкой" 🤣🤣🤣 истинный спартач! явно родственник сцыкла бумбраша из бачка! подмойтесь оба 😂
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_Marqella_
1788210624
Какой злой человек
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RUSARM
1788212312
Прав Спиридонов,не зависимо за кого,кто болеет,ведь про другие клубы эту кричалку не скандируют,так что все по факту!!!
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"supermax"
1788230835
Да что ж такое… опять Зину рожей в ссанину
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Дубина
1788236901
ФФФся ффся страна так считает!! ЗПРФ....Кричали кричат и будут кричать(((((
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ScarlettOgusania
1788239754
"почему скандируют только про питерцев..?" - да потому что понимают, что чемпион липовый, админресурсный, с двумя фармами в РПЛ, "сделанный" судьями из кондового ЭСК с Мажичем во главе с пеналями в каждом матче, складывающимися не по указке мюллера с детскими комплексами "не столичности" - зпрф..!!!🤬
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Литейный 4 (returned)
1788243139
Комментарий скрыт модератором
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