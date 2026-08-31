Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов находится в Испании.
Завтра его положат в одну из клиник Мадрида, где в пятницу проведут операцию.
Сообщалось, что у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра.
Ожидается, что Кривцов пропустит от четырех до шести месяцев.
До 6 сентября он будет находиться в клинике, после чего вернется в Россию для дальнейшего восстановления.
- Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
Источник: Sport24