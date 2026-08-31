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  • Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»

Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»

31 августа, 21:40
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какие события привели к дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

– Вам не кажется, что жест в матче с «Рубином» уже за гранью всего?

– Не скрываю, что мы дружим с Талалаевым. Я испугался, что это будет поводом его уволить.

– Вы понимаете, в чем причина этой истории?

– В том, что они распродают команду. Вопрос был не только в Титкове, подвисли еще Гассама и Хиль.

Талалаев сказал: «Вы что творите?» Андрей Викторович – адекватный парень и очень следует своим договоренностям.

Когда он говорил, что в мае вы можете продать любого игрока, если это принесет в казну клуба деньги, это одно. Но остается неделя до конца трансферного окна, никого нет на покупку, нет адекватных замен.

Потом ему будут умничать: «Плохо что ли за Бориско 180 миллионов получить?» Ему какая разница, какие деньги получать? Ему нужен результат.

– Вместо Бориско ему приобрели хорошего вратаря.

– Это стечение обстоятельств, этого могло не быть. Сейчас он теряет Андраде, мог потерять Гассама, Титкова и Хиля за две недели до конца трансферного окна.

Понятно, что кому-то он адресует эти слова. Вряд ли он показывал это генеральному директору «Ростеха».

– Кому он это показывает?

– Я не знаю.

– Вышло заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, в котором он фактически выступил против Талалаева.

– Для меня эти слова звучат так, будто Талалаев получил желтую карточку от руководства. Если он сделает такое еще раз, то они плюнут на результаты, на то, что он как тренер – топ, что «Балтика» – топ и продолжает такой быть.

Я понимаю руководство: им нужен не только результат. Гигантская корпорация «Ростех» не может позволить таких хулиганских выходок, поэтому для Талалаева сейчас реальный сигнал, что он должен сбавить обороты.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1788203590
Талалаев с продажи игроков, имеет 3%... Талалаев заработал около 12 миллионов рублей c продажи «Балтикой» Владислава Сауся и Сергея Пряхина. Поэтому ему глубоко насрать, кого они ему купят. Он сядет и скажет, мы выступили достойно, крепкий середняк, клуб заработал, я заработал! Всем спасибо, все свободны! Всё!
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Интерес
1788204407
Тогда им не нужен результат.Распродавайте.
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СПОРТ 21 века
1788205433
Разумное рассуждение от Тимура. Всё так и есть. Талалаев тоже по-своему прав, но опять же он должен понимать, где он сейчас работает. Ростех — это очень серьёзная имиджевая корпорация, и они не позволят такого попустительства, связанного с их именем. С другой стороны, нельзя ведь исключать, что некоторые руководители клуба осознанно выводили из себя Талалаева, чтобы тот сорвался именно на публике. Уже давно ходят слухи, что Маргарян хочет поставить в Балтику Игнашевича (то есть своего человека). В силу разных причин Талалаев спортивного директора не слишком устраивает, ему тяжело с ним работать. Возможно, того же мнения придерживается и сам генеральный директор Равиль Измайлов, поэтому и получается в клубе такое недопонимание. Но пока Балтика будет давать результат, все эти углы будут сглаживаться. И чтобы окончательно потушить весь этот возникший пожар, Талалаеву не мешало бы сейчас извиниться перед главными людьми клуба и в корне изменить свой подход в медиасфере...
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