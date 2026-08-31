Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.
– Удивились ли вы назначенному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»?
– По нынешним трактовкам я ничего не могу сказать. Если судьи назначили, значит, это пенальти.
– Вы бы удивились, если такой же пенальти поставили в ваши ворота?
– Нет. Если судьи так решили, значит, это пенальти. Им лучше знать, чем игрокам.
- «Зенит» защищает титул. Касаджиков принадлежит петербургскому клубу.
- Сейчас команда отстает от первого места на шесть очков.
- В следующем туре петербуржцы сыграют с ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»