Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

– Удивились ли вы назначенному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»?

– По нынешним трактовкам я ничего не могу сказать. Если судьи назначили, значит, это пенальти.

– Вы бы удивились, если такой же пенальти поставили в ваши ворота?

– Нет. Если судьи так решили, значит, это пенальти. Им лучше знать, чем игрокам.