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Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже

31 августа, 14:37
16

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

– Удивились ли вы назначенному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»?

– По нынешним трактовкам я ничего не могу сказать. Если судьи назначили, значит, это пенальти.

– Вы бы удивились, если такой же пенальти поставили в ваши ворота?

– Нет. Если судьи так решили, значит, это пенальти. Им лучше знать, чем игрокам.

  • «Зенит» защищает титул. Касаджиков принадлежит петербургскому клубу.
  • Сейчас команда отстает от первого места на шесть очков.
  • В следующем туре петербуржцы сыграют с ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Факел Касаджиков Андрей
Комментарии (16)
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Спартaк
1788179627
знает что против зени такой пенальти не поставят вот и все
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subbotaspartak
1788181304
-Если судьи назначили, значит, это пенальти... -Если судьи так решили, значит, это пенальти... -Я не я, пенальти не моя... супердипломат....
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NewLife
1788181657
" Если судьи назначили, значит, это пенальти." Если сказано, что касатки жрут белых медведей, как мелюзгу, значит так и есть, несмотря на то что таких случаев в природе никогда не было.
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FWSPM
1788184352
ну а что он должен был сказать?) уйдет из помойки будет правду говорить а пока вариантов нет
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FWSPM
1788184600
Кондаков оказался рецедивистом. И как выяснилось не только он. На варе снова сидел буланов как и в том матче когда точно таким же пенальти убили махачкалу в кубке. ЭСК тогда сказала что судьи ошиблись. Посмотрим что скажут на этот раз.
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Триумфальный
1788184682
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1788188641
Спросили бы ещё Миллера он бы сказал всю правду.
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ZAITZEFF2011
1788190135
Кто же будет кусать руку которая его кормит? Ожидаемая реакция.
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Бумбраш
1788193965
Таких высеров страна ещё не слышала... Кто то в его возрасте в Галатасарай дебютирует,кто то в ПСЖ ,ну а кто то отдышавшись газу озинею несёт...и самое главное,они все называют себя футболистами))))
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СПОРТ 21 века
1788207762
Наш человек, готов к Зениту. Сразу видно откуда яйцо вылупилось...
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