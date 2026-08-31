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  • Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»

Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»

31 августа, 17:51
17

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку эпизоду с красной карточкой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в концовке гостевой игры шестого тура РПЛ против «Факела».

  • Футболиста удалили на 85-й минуте.
  • Дивеев ударил соперника в грудь.
  • Без него «Зенит» вырвал победу в Воронеже благодаря голу с пенальти на 93-й минуте.

«Удаление Дивеева. Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой...

Рефери должен упреждать такие конфликты. А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать.

Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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NewLife
1788188338
Проф. Преображенский спрашивает: "извините, кто на ком висел?"
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KayGo
1788189224
Почему Дивеев не упал раньше по дельфиньи, а начал по пацански разбираться?
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R_a_i_n
1788189240
Согласен с Геной. Судья должен упреждать. Например в матче за Суперкубок судья должен был свистеть(упредить), когда дельфин за майку мотылял Джику, а он пенку нарисовал. Короче не упредил судья😅
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andr45
1788189824
ДИВЕЕВ «Моя реакция, понятное дело, все равно была неправильной. Это — красная карточка. Еще раз признаю, что это красная карточка. И хочу извиниться перед игроком «Факела» Николаем Гиоргобиани. Как бы там ни было, такие эмоции нельзя выплескивать, равно как и махать руками. Мы же не боксом занимаемся. Прекрасно это понимаю» А вот питерские не понимают) Ну, что с них взять, убогих))
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...уефан
1788190094
...исходя из логики деда, судья должен останавливать игру ещё до факта нарушения правил игроками...
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Цугундeр
1788190252
)) Опять началось- продолжилось.. И какое-кому "свинЪячье дело" до богатыря нашего Пересветушки, сломившего в равном бою басурмана подлого?) Свои точки Джи и Ву обсасывайте..))
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ZAITZEFF2011
1788190595
Орлов постоянно переобувается. Может стал забывать, что говорил ранее?
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dolf666
1788192203
Да вам то чё, один звонок, и все ваши карточки отменят мгновенно. А вот пенка Факелу так и останется замятой. ЗПРФ!
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БеZуМныЙ
1788192767
Судье раньше надо было свистеть, когда на дивееве висел Гиоркобиани и не было бы от Дивеева толчка.
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zigbert
1788245046
Дракой как раз ничего и не закончилось. Дивеев нанес удар Гиоргобиани кулаком,что уж там обсуждать.
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