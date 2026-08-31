Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку эпизоду с красной карточкой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в концовке гостевой игры шестого тура РПЛ против «Факела».

Футболиста удалили на 85-й минуте.

Дивеев ударил соперника в грудь.

Без него «Зенит» вырвал победу в Воронеже благодаря голу с пенальти на 93-й минуте.

«Удаление Дивеева. Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой...

Рефери должен упреждать такие конфликты. А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать.

Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось», – сказал Орлов.