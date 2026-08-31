АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд

«Арсенал» минимально выиграл у «Астон Виллы» во втором туре чемпионата Англии-2026/27.
Победный мяч забил Букайо Сака на 59-й минуте.
У команда Микеля Артеты максимально возможные шесть очков после двух стартовых туров АПЛ.
«Астон Вилла» потерпела второе поражение подряд и свалилась в зону вылета.
Англия. Премьер-лига. 2 тур
Астон Вилла - Арсенал - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Б. Сака, 59.
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Астон Вилла
Арсенал
Зион Сузуки
0%
Мэтти Кэш
0%
Виктор Линделеф
0%
Пау Торрес
0%
Ян Матсен
0%
Росс Баркли
0%
Джон МакГинн
0%
Николас Джексон
0%
Эмилиано Буэндия
0%
Бубакар Камара
0%
Джордж Хеммингс
0%
Тэмми Абрахам
0%
Аарон Ван-Биссака
0%
Алехандро Гарначо
0%
Алиссон Эдвард
0%
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Давид Райя
0%
Бен Уайт
0%
Кристиан Москера
0%
Габриэль
0%
Риккардо Калафьори
0%
Деклан Райс
0%
Майлз Льюис-Скелли
0%
Букайо Сака
0%
Кай Хаверц
0%
Мартин Эдегор
0%
Христос Цолис
0%
Эберечи Эзе
0%
Бруно Гимарайнс
0%
Микель Мерино
0%
Эзри Конса
0%
Мартин Субименди
0%
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Источник: «Бомбардир»