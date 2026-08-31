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Новая информация о переходе Головина в «Зенит»

31 августа, 16:28
18

«Монако» готов продать «Зениту» полузащитника Александра Головина.

Монегаски из-за финансовых проблем согласятся отпустить игрока менее чем за 20 миллионов евро.

Они хотят заработать на трансфере российского футболиста и снизить нагрузку на платежную ведомость, избавившись от его зарплаты в размере 3,6 миллиона евро в год.

  • В новом сезоне 30-летний Головин оформил 1+1 в 3 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
  • Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. Тогда его купили у ЦСКА за 30 млн евро.
  • Контракт игрока с монегасками действует до лета 2029-го.

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Источник: телеграм-канал журналиста Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Головин Александр
Комментарии (18)
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ТяжелаяАртиллерия
1788183457
Комментарий скрыт модератором
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Давид59
1788183494
Что-то я сомневаюсь. 30-летнего футболиста покупать - выброшенные деньги. Головин , конечно, хорош, но его потом точно не продашь. Возраст.
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ПалкоВводецъ007
1788183960
- А посреди дороги мёртвые с косами стоять. И тишина! - Ахахаха. Бряхня! (С) Гыгыгы
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Romeo 123
1788184981
Для головина неплохое будущее в деньгах а для зенита хороший игрок даже тридцатилетний
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рылы
1788185739
он уже пятый год к нам переходит - и, чувствую, однажды может добраться. только вот нафига он нам в 30 лет? продать потом нельзя.
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KayGo
1788190038
Головин, походу всё что мог, уже сказал! Ну в рпл пару лет ещё бы попылил, но за другие деньги!
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Бумбраш
1788191332
Неужели голова зашкварится и пойдет в болото?
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Интерес
1788193816
Операция "Впусти козла-выгони козла".Лет через пяток Семак и "Зенит" осуществит свою мечту! Ну как с Фернандесом!!!ТОлько у Сашки титула чемпиона РПЛ так и не случится.
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СПОРТ 21 века
1788208340
Бывшего армейца сразу в предатели запишут. Одно дело — играть в Монако, другое дело — вернуться в Россию, но не в ЦСКА, а в Зенит. Много будет ненужных разговоров. Зачем подливать масло в огонь? К Зениту и так в стране непростое отношение. Тем более что он клубу особо не требуется, да ещё и за такие деньги...
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_Marqella_
1788210823
А нужен ли?
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