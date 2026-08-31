Новая информация о переходе Головина в «Зенит»

«Монако» готов продать «Зениту» полузащитника Александра Головина.
Монегаски из-за финансовых проблем согласятся отпустить игрока менее чем за 20 миллионов евро.
Они хотят заработать на трансфере российского футболиста и снизить нагрузку на платежную ведомость, избавившись от его зарплаты в размере 3,6 миллиона евро в год.
- В новом сезоне 30-летний Головин оформил 1+1 в 3 матчах.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
- Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. Тогда его купили у ЦСКА за 30 млн евро.
- Контракт игрока с монегасками действует до лета 2029-го.