Новая информация о переходе Головина в «Зенит»

«Монако» готов продать «Зениту» полузащитника Александра Головина.

Монегаски из-за финансовых проблем согласятся отпустить игрока менее чем за 20 миллионов евро.

Они хотят заработать на трансфере российского футболиста и снизить нагрузку на платежную ведомость, избавившись от его зарплаты в размере 3,6 миллиона евро в год.