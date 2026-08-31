«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»

26-летний Нельсон Деосса из «Бетиса» может продолжить карьеру в России.
«Спартак» предложил за колумбийского полузащитника 12 миллионов евро с учетом бонусов.
Сам футболист категорически отказывается уходить из «Бетиса», но в клубе надеются его переубедить.
От ухода Деоссы зависит, сможет ли состав севильской команды пополнить экс-хавбек «Реала» Дани Себальос.
Колумбиец открыт для переговоров с другими клубами, но не хочет играть в чемпионате, который он считает слабее испанского.
- За год в «Бетисе» Деосса сделал 1 голевую передачу в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: El Desmarque