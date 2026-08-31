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«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»

31 августа, 19:52
8

26-летний Нельсон Деосса из «Бетиса» может продолжить карьеру в России.

«Спартак» предложил за колумбийского полузащитника 12 миллионов евро с учетом бонусов.

Сам футболист категорически отказывается уходить из «Бетиса», но в клубе надеются его переубедить.

От ухода Деоссы зависит, сможет ли состав севильской команды пополнить экс-хавбек «Реала» Дани Себальос.

Колумбиец открыт для переговоров с другими клубами, но не хочет играть в чемпионате, который он считает слабее испанского.

  • За год в «Бетисе» Деосса сделал 1 голевую передачу в 36 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: El Desmarque
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Бетис Спартак Деосса Нельсон
Комментарии (8)
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рылы
1788195547
"не хочет играть в чемпионате, который он считает слабее испанского". это где такое тогда искать, кроме англии? а кто его туда возьмёт? а никто, может, фулхэм только какой-нибудь, если он вообще ещё в апл. не слежу. хрюканам не сегодня нужно делать предложение - а завтра, когда окно в европе закроется, и продавать будет некуда, кроме нас, и всякого днища. ну или арабы.
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ТяжелаяАртиллерия
1788197663
Комментарий скрыт модератором
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FCSpartakM
1788198862
утка, можно не обращать внимания. Не думаю, что Спартак вообще кого-то купит еще.
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_Sasha_
1788200409
Вратаря нет, правого защитника нет, центральные как во дворе ошибки делают, а они все про атаку...
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Avitaminoz
1788200671
С такой статой ещё и носом крутит. Жричёдали как говорится.
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DmitryViktorovich
1788228826
Нах он нужен Спартаку если уже ноет, потом через год будет чемоданы собирать
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alefreddy
1788238573
брехня с такой статой к арабам только
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