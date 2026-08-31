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Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»

31 августа, 22:14
3

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры «Зенита» в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Зенит» вырвал победу в Воронеже. Вопросов по игре сине-бело-голубых хватает. Но нужно понимать, что Семак пошел на серьезные изменения в составе.

Некоторые перестановки, правда, вынужденные. Глушенков дисквалифицирован, Вендел травмирован. Из-за повреждения пропускал встречу и Педро. Это потеря.

В итоге Семак дал шанс Кондакову, Карпукасу. В центре обороны выпустил Алипа, на острие атаки – Фелипе Аугусто.

Я, если помните, после матча со «Спартаком» покритиковал Барриоса и Вендела, которые уже не так хороши, как прежде.

В итоге в Воронеже мы увидели, что у них есть конкуренты. Кондаков, Карпукас, которого, кстати, признали лучшим игроком встречи.

Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается! В нужные зоны. У парня светлая голова. Здорово видит поле. Заработал пенальти. С опытом будет только прибавлять.

Мне кажется, в какой-то момент Семак допустил педагогический просчет, когда заявил, что Вендел, даже не тренируясь, является ключевым игроком команды.

Мол, у него процент точных передач очень высокий. Но нельзя жить прошлыми заслугами. В футболе ценятся прежде всего голы и результативные пасы.

Сейчас же Семак показывает, что Венделу и Барриосу придется доказывать свою состоятельность. У них появились конкуренты», – сказал Орлов.

  • «Зенит» забил единственный гол в ворота «Факела» с пенальти на 93-й минуте.
  • Набрав три очка, петербургская команда поднялась на третье место в таблице РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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FWSPM
1788206860
"Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается!" А по ногам как мастерски лупит! Талант...
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Красногвардейчик
1788235967
Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается! В нужные зоны. ===================== Главное не первый раз уже провернул подставу, с липовым пенальти
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Литейный 4 (returned)
1788243416
Комментарий скрыт модератором
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