Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»

Олег Еремин, агент центрального защитника «Зенита» Игоря Дивеева, считает, что красную карточку, полученную игроком в концовке гостевого матча шестого тура РПЛ против «Факела», могут отменить.

Футболиста удалили на 85-й минуте.

Дивеев ударил соперника в грудь.

Без него «Зенит» вырвал победу в Воронеже благодаря голу с пенальти на 93-й минуте.

«На мой взгляд, да, должны отменить. По духу футбола, а не по букве закона, которая чем-то регламентирована, надо отменять.

Нарушение должны были зафиксировать ранее, чтобы не было этой осложненной провокации. Во-вторых, если детализированно разобрать, это не отмашка Игоря, а толчок в грудь после того, как, грубо говоря, у него причинное место чуть не оторвано было.

Поэтому, на мой взгляд, было бы справедливо, если бы красную карточку отменили», – заявил агент.