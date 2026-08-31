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  • Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»

Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»

31 августа, 19:19
7

Олег Еремин, агент центрального защитника «Зенита» Игоря Дивеева, считает, что красную карточку, полученную игроком в концовке гостевого матча шестого тура РПЛ против «Факела», могут отменить.

  • Футболиста удалили на 85-й минуте.
  • Дивеев ударил соперника в грудь.
  • Без него «Зенит» вырвал победу в Воронеже благодаря голу с пенальти на 93-й минуте.

«На мой взгляд, да, должны отменить. По духу футбола, а не по букве закона, которая чем-то регламентирована, надо отменять.

Нарушение должны были зафиксировать ранее, чтобы не было этой осложненной провокации. Во-вторых, если детализированно разобрать, это не отмашка Игоря, а толчок в грудь после того, как, грубо говоря, у него причинное место чуть не оторвано было.

Поэтому, на мой взгляд, было бы справедливо, если бы красную карточку отменили», – заявил агент.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь
Комментарии (7)
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1788193934
Игорёха полчаса бил и стряхивал назойливого муха(как там это насекомое мужского пола именуется?),и не мог остановиться в азарте.
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рылы
1788195344
да ща миллер порешает, у нас длинный админресурс) хрюканы будут в восторге))
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almanev
1788197599
Оказывается решать нужно "по духу футбола, а не по букве закона"
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RUSARM
1788201034
Совсем берега попутали агенты и вся прочая голубизна....
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Красногорск_Фан
1788203695
А про левый пеналь принесший 3 очка шампиьону он ничего не сказал? Как то односторонне.
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FWSPM
1788206433
отменят матча на три ))
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