ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда

ЦСКА продвинулся в переговорах с «Аль-Джазирой» по трансферу Симона Банзы.
Есть вероятность, что в ближайшие дни нападающий сборной ДР Конго пройдет медосмотр и заключит контракт с армейским клубом.
- Рыночная стоимость Банзы – 10 миллионов евро.
- До сентября 2025 года он выступал за европейские клубы, в том числе «Брагу», «Ланс» и «Трабзонспор».
- В составе «Аль-Джазиры» форвард забил 11 голов в 26 матчах.
- На ЧМ-2026 в его активе две игры без результативных действий.
- Трансферное окно в России закрывается 11 сентября.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова