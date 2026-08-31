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ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда

31 августа, 23:49
9

ЦСКА продвинулся в переговорах с «Аль-Джазирой» по трансферу Симона Банзы.

Есть вероятность, что в ближайшие дни нападающий сборной ДР Конго пройдет медосмотр и заключит контракт с армейским клубом.

  • Рыночная стоимость Банзы – 10 миллионов евро.
  • До сентября 2025 года он выступал за европейские клубы, в том числе «Брагу», «Ланс» и «Трабзонспор».
  • В составе «Аль-Джазиры» форвард забил 11 голов в 26 матчах.
  • На ЧМ-2026 в его активе две игры без результативных действий.
  • Трансферное окно в России закрывается 11 сентября.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Аль-Джазира ЦСКА Банза Симон
Комментарии (9)
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Snek
1788210632
Да не будет ЦСКА никого покупать, чтобы купить кого-нибудь, надо кого-нибудь продать. Денег на трансферы нет уже давно.
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Cleaner
1788211592
Раз продают и недорого, значит нападающий беспонтовый. А Такие у ЦСКА уже есть...
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RUSARM
1788211992
Что то смотрю,в разных источниках,это уже третий нап кого хотят купить,слухи наверное!!!
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bratskij
1788235094
А потом опять скажут: "Не шмогла." Шевел пока там так всё и будет.
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FWSPM
1788240290
племенного вождя тамерлана надо прокачивать а не зулусов на распродаже покупать, впрочем все это сказки такие деньги там никто тратить не будет.
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