Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сравнил игру «Балтики» и топ-клубов Европы.

«Балтика» действует очень агрессивно в прессинге и в единоборствах. Так играют лучшие команды в мире. «ПСЖ» и «Барселона».

Но обычно у «Балтики» один план на игру. Если он не срабатывает, часто начинаются проблемы», – сказал Ташуев.