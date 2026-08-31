Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сравнил игру «Балтики» и топ-клубов Европы.
«Балтика» действует очень агрессивно в прессинге и в единоборствах. Так играют лучшие команды в мире. «ПСЖ» и «Барселона».
Но обычно у «Балтики» один план на игру. Если он не срабатывает, часто начинаются проблемы», – сказал Ташуев.
- «Балтика» набрала 10 очков в 6 стартовых турах РПЛ-2026/27.
- Команда из Калининграда занимает 5-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.
Источник: Metaratings