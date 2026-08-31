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Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»

31 августа, 16:58
7

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сравнил игру «Балтики» и топ-клубов Европы.

«Балтика» действует очень агрессивно в прессинге и в единоборствах. Так играют лучшие команды в мире. «ПСЖ» и «Барселона».

Но обычно у «Балтики» один план на игру. Если он не срабатывает, часто начинаются проблемы», – сказал Ташуев.

  • «Балтика» набрала 10 очков в 6 стартовых турах РПЛ-2026/27.
  • Команда из Калининграда занимает 5-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Балтика Ташуев Сергей
Комментарии (7)
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...уефан
1788186576
...совсем дряхрый тюлень плох головою стал. Попутал всё - балто-енисейские берега, с Елисейско-Каталонскими полями...
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KayGo
1788189766
Всё по факту!
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Интерес
1788193312
Вчера последние 15 минут был явлен второй вариант, когда без прессинга и насилия бедную "РОдину" втоптали в свою вратарскую, а не только в штрафную.А вот "Зенит" на своём поле этого сделать не смог.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1788193459
Так ПСЖ и БАРСА копировали этот стиль у БАЛТИКИ, давно всем извесно
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СПОРТ 21 века
1788207542
Ташуев перепутал Барселону с Баварией. Современная Барселона особо не прессингует. Она свободно даёт разыгрывать мяч, перепасовываться у своих ворот. А вот немцы именно так и играют: встречают соперника у его ворот, душат, не дают дышать. Достаточно посмотреть матчи Бундеслиги, и станет понятно, что у Балтики что-то есть от немецкого гранда. Другое дело, что исполнительское мастерство и близко рядом не вяжется. Но сама стратегия игры — забить в первые 20 минут, например, — такая же, как у Баварии. Вообще раньше так играл Аякс (вертикально, с быстрым перемещением мяча и задействованием всех игроков в общей системе футбольного поля), потом он изменил своему стилю и моментально стал сдавать позиции в голландском чемпионате...
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