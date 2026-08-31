В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков

Сегодня, 31 августа, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».
Там была согласована покупка сразу двух футболистов – Николая Титкова из «Балтики» и Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».
Перед генеральным директором железнодорожников Борисом Ротенбергом поставили задачу оформить обе сделки в ближайшее время.
Титкова «Локо» может вернуть по опции обратного выкупа за 100 миллионов рублей, а Олейникова приобрести за 130 миллионов рублей, прописанных в качестве отступных.
Столичный клуб выделил необходимые средства из денег, заработанных на продаже Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова