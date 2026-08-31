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В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков

31 августа, 20:57
8

Сегодня, 31 августа, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».

Там была согласована покупка сразу двух футболистов – Николая Титкова из «Балтики» и Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

Перед генеральным директором железнодорожников Борисом Ротенбергом поставили задачу оформить обе сделки в ближайшее время.

Титкова «Локо» может вернуть по опции обратного выкупа за 100 миллионов рублей, а Олейникова приобрести за 130 миллионов рублей, прописанных в качестве отступных.

Столичный клуб выделил необходимые средства из денег, заработанных на продаже Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Балтика Локомотив Олейников Иван Титков Николай
Комментарии (8)
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Император Бомжей
1788199246
О, ну теперь то попрет. Еще Мостового возьмут и как говорили 1 легионера и всё, будут за топ 5 бороться!
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...уефан
1788200618
..."Боржоми и почки"? Не?...
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Красногорск_Фан
1788203564
Титков был травмирован. Не известно что от него ждать. Олейников поинтересней. Только откоромить надо.
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СПОРТ 21 века
1788206412
На месте Титкова следовало бы отказаться от такого предложения. Не исключено, что ответом на вопрос, где Титков будет продолжать свою карьеру, станет матч в Калининграде. Если хозяева уверенно заберут эту игру, то Титкову нет резона менять место прописки. Смысл идти в команду, в которой следует, мягко говоря, перестройка, которая от тебя когда-то отказалась, и которая почти наверняка будет по итогу сезона ниже Балтики. И чтобы калининградцам сохранить своего лидера, логичнее было бы сейчас предложить Титкову новый контракт. Тогда тема моментально будет закрыта...
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VVM1964
1788208365
Я надеялся, что Пруцева и Хлусевича !🤣
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Strige
1788216438
Ахахах... Интересно кто пойдет в эту командочку, которая со следующего сезона будет гонять мяч в ФНЛ... Покупать они собрались )))
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