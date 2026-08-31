Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Красно-белые дома потеряли очки, сыграв вничью 1:1.

Они пропустили первыми, а сравняли счет с пенальти на 76-й минуте.

«Спартак» остался на втором месте в таблице лиги, но отставание от «Краснодара» выросло до 5 баллов.

«Команды, которые находятся внизу турнирной таблицы и изначально борются за выживание, очень опасны. У них мотивация на самом высочайшем уровне.

Каждый матч для них, как последний. Понятно, что результат для многих зрителей – сюрприз, но он закономерен.

Такие осечки для «Спартака», который борется за чемпионство, непозволительны», – сказал Семин.