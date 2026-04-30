7 игроков и один тренер пропустят 28-й тур РПЛ

Российская Премьер-лига назвала футболистов и тренеров, которые не помогут своим командам в 28-м туре из-за дисквалификаций.

Список следующий.

Тур стартует завтра, 1 мая, в Самаре. В 17:00 мск начнут игру «Крылья Советов» и «Спартак».